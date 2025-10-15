Carabinero resultó baleado durante forcejeo con detenido en Recoleta

Un carabinero de la Sexta Comisaría de Recoleta resultó baleado en una pierna tras un forcejeo con un sujeto que estaba detenido durante la madrugada de este miércoles.

El hecho ocurrió en el sector de Mallarauco, luego que vecinos denunciaran la presencia de personas bebiendo alcohol en la vía pública. Cuando los funcionarios policiales llegaron al lugar, se percataron que uno de los hombres tenía una orden de detención vigente.

Según relató el fiscal Felipe Olivari, "cuando lo van a detener, esta persona se da a la fuga y después de una breve persecución, personal de Carabineros logra detenerlo. Cuando intentaban subirlo al vehículo policial, aparece otro sujeto de identidad desconocida, quien amenaza a personal de Carabineros con un elemento contundente, al parecer un ladrillo, por lo que uno de los funcionarios extrae su arma de servicio ante esta amenaza".

"El detenido que mantenían con la orden pendiente, aprovechando esta circunstancia, intenta quitarle su arma de servicio al funcionario de Carabineros, se produce un forcejeo y es en este forcejeo donde esta arma se dispara, resultando herido el funcionario", precisó.

El carabinero sufrió una lesión grave pero sin riesgo vital, por lo que fue trasladado hasta el hospital institucional.