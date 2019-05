Carabineros defendió trabajo ante "narcovelorio" en Conchalí

Carabineros defendió su trabajo ante el velorio de un presunto delincuente que incluyó fuegos artificiales y balazos en la comuna de Conchalí durante la tarde y noche de este lunes.

Según aclaró la institución policial en esta jornada, su personal tenía conocimiento sobre la realización de este velorio, ya que aunque el joven fallecido no tenía antecedentes, su familia tenía nexos con el narcotráfico.

El coronel Andrés Merino explicó a Cooperativa que "esta planificación se genera con los pocos antecedentes que tenemos, se establece un servicio policial a partir de las 20:00 horas. Sin embargo, este servicio se tiene que adelantar porque obviamente el llamado de los vecinos a partir de las 18:30 ó 18:45 horas empiezan a indicar que ya existen reiterados disparos al aire en el sector donde está siendo velado este joven".

"Se actuó una vez que se activa este protocolo, donde existe Fuerzas Especiales, el GOPE, es un conjunto (...). No es un error en la planificación, porque ante la escasez de información que existe estimamos horarios y sobre la base de eso es que actuamos. Obviamente que si no tenemos la información no podemos actuar", dijo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, sostuvo que "si bien Carabineros tiene un protocolo definido para actuar frente a la flagrancia en casos de este tipo de funerales, también sucede que al haber salido del SML era posible presumir que en el trayecto podía suceder algo".

"Quiero ser muy clara, es un error, porque como Estado debemos trabajar coordinados, todas las instituciones deben comprometer su actuar con la seguridad pública y por lo tanto que se haya generado esa sensación de impunidad, esas personas disparando al cielo, es un error de seguridad pública", destacó.

Mientras tanto, desde el municipio acusan falta de coordinación para este tipo de hechos, los que se han repetido en diversas comunas cercanas.