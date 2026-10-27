Carabineros realiza allanamientos simultáneos en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte

Un amplio operativo de Carabineros se desarrolla este martes en Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, en el marco de una investigación encabezada por la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).

El procedimiento contempla allanamientos simultáneos y el apoyo de un helicóptero Airbus H145 de la Brigada Aeropolicial, que ha sobrevolado los sectores intervenidos.

Desde el Ministerio Público señalaron que la causa se mantiene bajo reserva.