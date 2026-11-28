Este sábado, una madre de 32 años y su hijo de nueve fueron rescatados por Carabineros desde las aguas del río Laja, en la comuna de San Rosendo (Región del Biobío), luego de encontrarse en una compleja situación de riesgo de ahogamiento.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del retén de San Rosendo, quienes ingresaron al río y lograron sacar a ambos afectados, que se encontraban inconscientes y en deficientes condiciones de salud.

Tras el rescate, recibieron asistencia a orillas del río, donde también intervino una enfermera que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, la madre y el niño fueron trasladados hasta el Hospital de Laja, donde permanecen en el servicio de urgencia con pronóstico reservado.