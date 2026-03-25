Caso "La Jauría del Biobío": detienen a cinco personas por fatal golpiza

Durante la madrugada de este miércoles, operativos policiales en Concepción permitieron la detención de cinco personas vinculadas al homicidio de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que falleció tras una violenta agresión ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano.

Entre los detenidos hay cuatro adultos y un adolescente, todos imputados como coautores materiales del ataque con resultado fatal.

De acuerdo con la investigación, se trató de una agresión grupal previamente concertada. La víctima fue rodeada y golpeada junto a su hermano, en un episodio que su familia describe como un accionar de "jauría".

La víctima permaneció en estado crítico durante tres días en la Clínica Biobío, donde finalmente falleció el 3 de enero a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

Debido a que uno de los detenidos es menor de edad, la causa será remitida al Juzgado de Garantía de Concepción, donde se llevará a cabo el control de detención y la eventual formalización de los cinco imputados.

Antes de este operativo, ya había dos personas en prisión preventiva por el caso, por lo que el número total de imputados asciende a siete.