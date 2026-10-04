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Tópicos: País | Policial

Cerro Navia: Hallan cuerpo flotando en el Río Mapocho

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros realiza un operativo este domingo por el hallazgo del cuerpo de una persona en el Río Mapocho.

El cadáver estaba flotando en las aguas del río a la altura de Avenida La Estrella, en la comuna de Cerro Navia, lo que derivó en la intervención de personal especializado para extraerlo del lugar.

Carabineros realiza diligencias para determinar la eventual intervención de terceros en la muerte de esta persona.

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