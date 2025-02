Clausuraron tres predios en Renca por actividades irregulares

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán y el alcalde de Renca, Claudio Castro, realizaron una fiscalización y posterior clausura de tres predios por actividad económica irregular, ocupando de manera ilegal el espacio público.

En el operativo también estuvieron presentes otros entes del Estado, quienes constataron la existencia de 20 caballos sin documentos para hacer trazabilidad y en malas condiciones, maquinarias en cargo por robo, trabajadores sin contratos ni condiciones laborales mínimas y problemas sanitarios por aguas estancadas.

El delegado Durán entregó más detalles al respecto de la incautación en el procedimiento y señaló que había "actividad relacionada con la reparación y comercialización de los pallets".

"Hemos detectado en el interior un conjunto de otros problemas legales, gran cantidad de animales, en particular caballos, perros de una raza que desconocemos, que no tienen trazabilidad y por tanto no sabemos si efectivamente tienen algún tipo de registro y las condiciones en las que se encuentran", indicó Durán.