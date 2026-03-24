Comerciantes chinos sufrieron millonario robo en el Barrio Yungay

Una pareja de comerciantes chinos fue víctima del robo de 74 millones de pesos en efectivo cuando salía de su domicilio la mañana de este martes, en el Barrio Yungay.

El hecho ocurrió en Avenida Portales, un grupo de delincuentes esperó al interior de un vehículo el momento en que las víctimas se disponían a subir a su auto para abordarlas.

Según los antecedentes preliminares, los asaltantes actuaron de manera coordinada y con información previa, ya que sabían que la pareja transportaba el dinero en una mochila, correspondiente a la venta de un local comercial, con destino a un banco.

Los sujetos, que portaban armas de fuego, intimidaron a las víctimas, mientras otros integrantes de la banda prestaban labores de vigilancia y cobertura. Un testigo mencionó: "Fue amenazado, le rompieron el vidrio, le robaron lo que llevaba. Él es comerciante del Barrio Meiggs".

Otro testigo del hecho relató que "según la cámara ahí del negocio, estaba el auto temprano ahí. Era un dato más que nada. Y en eso que sale la pareja, llegan las motos y ahí se llevaron la mochila".

Tras concretar el robo, el grupo huyó en motocicletas, en las que participaban al menos cuatro personas.

Pese a la violencia del asalto, la pareja no resultó con lesiones, mientras que personal policial realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.