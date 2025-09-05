Comisaría de Huechuraba fue atacada con bombas Molotov

Una comisaría de Carabineros en la comuna de Huechuraba fue atacada durante la noche del jueves por sujetos que lanzaron objetos contundentes y bombas Molotov.

Según la institución, un grupo de cerca de 200 manifestantes se congregó en la Avenida Recoleta, en el límite con la comuna de Recoleta, aparentemente con motivo de los 55 años del triunfo del Presidente Salvador Allende (1970-1973), para luego marchar cerca de las 22:00 horas hacia el norte, donde se encuentra la 54ª Comisaría de Huechuraba, en la población La Pincoya.

El grupo se tornó violento, lanzando diversos objetos contundentes y bombas Molotov a los efectivos policiales. El personal de la comisaría dijo que se vio sobrepasado y logró resguardarse en el interior de la unidad.

El Ministerio Público investiga si hubo disparos durante el ataque.

"Había un grupo de 200 personas aproximadamente que se encontraban lanzando diversos elementos contundentes a personal de Carabineros. Incluso, disparos se escucharon", dijo el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Tras lo ocurrido, tuvo que intervenir personal de Control de Orden Público (COP), que dispersó a los sujetos.

"Poco antes de las tres de la madrugada, (Carabineros logró) detener a una mujer, una ciudadana chilena de 18 años, que había sido vista por personal policial lanzando piedras y botellas de vidrio", indicó el persecutor.

La joven será imputada este viernes por el delito de desordenes públicos.

La Fiscalía inició una investigación para determinar a los responsables de los hechos, que no dejaron lesionados, pero sí un carro policial con daños.