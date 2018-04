Conductor de Cooperativa sufrió brutal golpiza tras portonazo en Maipú

El periodista Gonzalo Barrera, conductor del programa de trasnoche de Radio Cooperativa, "Shell en Ruta", fue golpeado y amenazado con un arma de fuego en un violento portonazo registrado en las afueras de su domicilio, ubicado en la comuna de Maipú.

Según el mismo Barrera, el asalto se produjo alrededor de las 20:00 horas del sábado, aún con luz de día. Al entrar a su pasaje y cerrar el auto, el periodista se percató de que las llaves de su casa se encontraban en la guantera de su vehículo, por lo que debió volver a abrirlo.

"Cuando abro el auto y me vuelvo a subir, tres sujetos vienen corriendo hacia mí. Uno de ellos me apunta con un revolver en la sien mientras los otros me pegaban, me tiraron a patadas y combos al auto", dijo.

"El tipo no me dejaba de apuntar, pasó la bala con el revolver en mi sien, estaban decididos a todo. Les suplique que no dispararan, que se llevaran el auto y la plata que había adentro", agregó el conductor de "Shell en Ruta".

"Forcejé mucho para que no se llevaran mi teléfono, que es mi herramienta de trabajo. Me siguieron pateando en el suelo, me tenían en pleno pasaje. (Después), el tipo del revolver se subió al auto y se fue manejando. Esperó a los otros dos y me dejaron botado, no fueron más de 40 segundos", añadió Becerra.

"(El asalto fue de una) violencia inusitada, innecesaria, porque yo en ningún momento me resistí más que en el forcejeo por el teléfono, que fue al final", concluyó el periodista.

La PDI de Pudahuel está a cargo de la investigación que intenta dar con el paradero de los tres asaltantes.

En tanto, el vehículo del periodista, un Suzuki Swift 2014 de color azul, tiene un encargo por robo y lleva más de 12 horas desaparecido.