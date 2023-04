Conductor fue encañonado y golpeado en violenta "encerrona" en Puente Alto

Un violento robo de vehículo mediante la "modalidad encerrona" se registró durante la noche del jueves en la comuna capitalina de Puente Alto.

Acorde la información policial, cinco delincuentes interceptaron, amenazaron y golpearon a un conductor en un semáforo de la esquina de calles Los Mañíos con Coquimbo.

Los asaltantes se llevaron su auto y todas sus pertenencias, incluido su teléfono celular y su billetera.

"Cinco tipos más o menos, de 25 a 30 (años), con pistola me amenazaron. Me pusieron la pistola en la cabeza y en el estómago. Me pegaron en la espalda. Pedí ayuda, amenazaron a unos vecinos y se fueron en dirección de Vicuña Mackenna", relató la víctima a la prensa.

"Vi por lo menos tres pistolas", agregó el afectado.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 38a Comisaría de Puente Alto quedó a cargo de las diligencias para indagar el caso, que aún no registra detenidos.