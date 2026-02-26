Conductora fue multada por irrumpir en el humedal urbano del Río Elqui

Una mujer fue multada por la Municipalidad de La Serena este jueves, tras ser captada irrumpiendo con su vehículo en el humedal urbano del Río Elqui, al norte de esa ciudad.

Transeúntes grabaron el momento en que un Jeep Galloper ingresó a la ribera del río, pasando por encima de zonas de nidificación de aves y de otras especies que habitan el lugar, y terminó empantanado.

Carabineros aparentemente no acudió al lugar ante la denuncia ciudadana, pero sí lo hicieron inspectores municipales, quienes cursaron la infracción respectiva a la mujer, por afectar a un humedal bajo protección de una ordenanza municipal.

Tras recibir la multa, la responsable -oriunda de la comuna de San Carlos (Región del Ñuble)- "se retiró del lugar tomando poca importancia a lo que había hecho", acusó el director de Seguridad Municipal de La Serena, Gonzalo Arceu.

En ese sentido, el funcionario emplazó a la ciudadanía "a que nos ayude a cuidar estos humedales, porque no podemos permitir que esto vuelva a suceder".

Cabe mencionar que el vehículo lleva más de 12 horas sumergido en el río, por lo que personal de emergencia está intentando sacarlo y así evitar que los carburantes contaminen el agua.