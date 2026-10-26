Cadáver masculino fue desenterrado en una toma de Puente Alto

Un cadáver masculino fue hallado este lunes -en el marco de una investigación sobre crimen organizado- dentro de un terreno de la toma "El Sueño de Todos", ubicada en la comuna Puente Alto, justo en el límite con Pirque.

La investigación data desde hace 13 meses y estimó el terreno como lugar de interés, por lo que la Fiscalía Supraterritorial, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público y la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, se desplegó en la zona incluso con retroexcavadoras.

El jefe subrogante de la Fiscalía Supraterritorial, Marcelo Vargas, detalló que se pudo establecer que "efectivamente hay restos humanos en el lugar donde estábamos efectuando estas excavaciones, todo con autorización de los tribunales correspondientes".

"Vamos a seguir adelante con las líneas de investigación que sigan en la causa para llevar adelante la misma. En términos muy generales, (la fecha de muerte se calcula en) varios meses, por la data del cuerpo y de los antecedentes investigativos que llevamos. Lo más probable es que haya sido hace varios meses (el deceso)", detalló.

La indagatoria continúa con el fin de establecer si ese mismo asentamiento ilegal está o no relacionado con otro tipo de delitos ligados a crimen organizado.