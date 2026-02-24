Fiscalía pide 35 años de cárcel para presuntos miembros de célula del CJNG instalada en Chile

En medio del impacto internacional por la muerte del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en una operación del Ejército mexicano, la Fiscalía Regional de Antofagasta presentó una acusación formal contra dos presuntos miembros de esta organización en Chile, solicitando una pena total de 35 años de presidio para cada uno.

Los imputados, ambos mexicanos, son acusados de tráfico de drogas, elaboración ilegal de estupefacientes, tenencia de precursores químicos y asociación criminal, tras ser detectados intentando establecer una plataforma de exportación de drogas sintéticas hacia mercados de Asia y Oceanía desde territorio nacional.

La desarticulación de esta célula se concretó en enero de 2025, tras una compleja investigación de casi dos años liderada por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, y el OS7 de Carabineros.

El operativo culminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino de alta tecnología oculto en una parcela rural en la comuna de Lolol, Región de O'Higgins. En el lugar, los imputados realizaban presuntamente la síntesis y extracción de cristales de metanfetamina a partir de una innovadora técnica: la droga ingresaba a Chile vía marítima desde el Puerto de Manzanillo, diluida y oculta dentro de 36 tinetas de pintura para evadir los controles fronterizos.

Estrategia criminal

Según los antecedentes del Sistema de Análisis Criminal y de Focos. Investigativos (Sacfi), la organización criminal utilizó a Chile como un punto estratégico de acopio y procesamiento debido a que las rutas del Pacífico sur presentan, a juicio de los criminales, menores niveles de vigilancia que las rutas del hemisferio norte.

Antes de enviar el cargamento mayor de 844 kilos de droga, los acusados realizaron "viajes de avanzada" y enviaron una muestra de metanfetamina oculta en un repuesto de vehículo hacia Antofagasta.

Aunque inicialmente planeaban instalarse en el norte grande, finalmente optaron por la zona central para establecer su centro de operaciones de extracción química.

La vinculación directa con el CJNG se sustenta en el origen del cargamento y el control territorial que el grupo ejerce en México. El fiscal Castro explicó que el empleo del Puerto de Manzanillo es un sello distintivo de esta organización, considerada por agencias internacionales como la principal controladora de dicha terminal para el envío de precursores.

"Esta operación fue el primer intento del CJNG por establecer una nueva plaza para la exportación de drogas sintéticas a mercados lejanos", señaló el persecutor, destacando que el precio de estas sustancias se multiplica exponencialmente al llegar a destinos en Oceanía.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se validarán las pruebas periciales, testimoniales y documentales obtenidas mediante técnicas especiales de la Ley 20.000.