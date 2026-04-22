Golpe al Tren de Aragua en Chile: Caen 22 integrantes de red que lavó al menos 4.000 millones

En un masivo operativo que abarcó las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo, las autoridades lograron la detención de 22 personas vinculadas a la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

Los detenidos, entre los que se encuentran ciudadanos venezolanos, colombianos, cubanos y un chileno, están acusados de formar parte de una sofisticada red de lavado de dinero y tráfico de drogas.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Valparaíso y que se extendió por casi un año, reveló una compleja metodología para blanquear capitales provenientes de delitos como la extorsión y el narcotráfico.

Según detalló el fiscal José Uribe, "esta organización lavó aproximadamente a lo menos 4.000 millones de pesos en activos financieros, básicamente utilizando la metodología a través de la división de cuentas de dinero proveniente del crimen organizado".

El persecutor añadió que el dinero "pasaba por cuentas corrientes de una empresa o varias empresas chilenas pero con capitales y dueños venezolanos" para luego ser convertido en criptomonedas y enviado al extranjero, "presumiblemente a Venezuela".

Además del blanqueo de capitales, la indagatoria arrojó que la banda utilizaba "correos humanos" para ingresar sustancias ilícitas por la frontera norte del país, las cuales eran posteriormente distribuidas en diversas zonas del territorio nacional.

Como medida inmediata, la justicia procedió al congelamiento de más de 100 cuentas corrientes pertenecientes a los involucrados.

Se espera que la formalización de los 22 imputados se realice este jueves en la Región de Valparaíso, donde enfrentarán cargos por lavado de activos, tráfico de drogas y asociación ilícita.

El operativo representa uno de los golpes más significativos a la infraestructura financiera del Tren de Aragua en Chile hasta la fecha.