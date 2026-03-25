Cuerpo de abogado desaparecido fue encontrado en Curacaví

En la tarde de este martes fue encontrado el cuerpo del abogado Pablo Silva Nuyens, de 63 años, quien estaba desaparecido desde el pasado 14 de enero, cuando salió de su casa en compañía de su pareja.

El cuerpo, que fue hallado en un estado de avanzada descomposición, se encontraba en un terreno contiguo a una vivienda en la comuna de Curacaví.

El fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, indicó que, de acuerdo con cercanos al extraviado, en la oportunidad "hubo un tránsito entre un domicilio de un familiar cercano hasta otro que se encuentra cerca de este lugar (el sitio del suceso), y allí se le habría perdido el rastro".

"Es un terreno que no mantiene casa-habitación, de difícil acceso. Por lo tanto, también estamos analizando las posibles rutas para llegar a ese lugar", añadió el persecutor.

También se encontró una mochila con pertenencias que coincide con las descripciones entregadas por familiares del desaparecido.

Carabineros del Laboratorio de Criminalística y del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) continúan desplegados realizando "peritajes de rigor, fijación fotográfica, levantamiento de evidencia científica, y también determinación de la identidad y data de muerte del cadáver", apuntó Contreras.

"Además, se está tomando declaración a los moradores (del domicilio contiguo), quienes señalaron que no habitan de manera general en este lugar, y que en virtud de ciertos antecedentes, efectuaron el hallazgo de algunos elementos que eran ajenos a su propiedad", advirtió el fiscal.