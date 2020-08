Delincuente con 82 detenciones previas fue atrapado tras intentar robar un celular

Carabineros detuvo la noche de este domingo a dos sujetos que intentaron asaltar a un repartidor de comida en Santiago Centro, uno de ellos cuenta con 82 detenciones previas con tal solo 19 años.

El hecho se registró en la intersección de calle Brasil con Moneda, cuando un grupo de antisociales interceptó e intentó atropellar a una persona que salía de uno de los edificios para robarle el celular.

En ese instante personal de Carabineros que pasaba por el sector se percató del asalto y logró detener a dos de los involucrados, mientras que otros se dieron a la fuga en un vehículo.

"Dejo el pedido en conserjería y cuando me estoy yendo en la bicicleta el auto me intentó atropellar. A los 10 segundos que se me acercan me roban el teléfono celular y por casualidad llegó personal de Carabineros", señaló la víctima de este asalto.

Además, el hombre afectado detalló que "tenían una pistola, pero no la ocuparon en este momento".

La policía uniformada informó que en la huida de los delincuentes se realizó un intercambio de disparos, pero no se registraron personas lesionadas.

Uno de los detenidos, de 19 años y con 82 detenciones previas, pasará este lunes a control de detención.