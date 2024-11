"Cada vez se complica más": Oposición arremete contra Boric por declaración en caso Monsalve

Una presunta falta de "claridad" y una tardía respuesta, son parte de las críticas que ha recibido este domingo el Presidente Gabriel Boric tras conocerse la declaración que entregó al Ministerio Público sobre lo ocurrido con el exsubsecretario Manuel Monsalve, quien es acusado de violación y abuso sexual.

"Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá. Además, me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho", fue parte de lo señalado por el Mandatario ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, según consignó The Clinic.

El haber conocido de la denuncia el 15 de octubre y recién haber concretado la salida de Monsalve dos días después es uno de los puntos que más cuestionamientos ha generado en el mundo político.

Una de las posturas más críticas es la de José Antonio Kast, excandidato presidencial de Chile Vamos, quien cuestionó que, "a diferencia de su declaración inicial a la prensa, ahora el Presidente Boric afirma que sabía todo del caso Monsalve desde el primer minuto".

"¿Por qué no lo echó entonces? Cada vez se complica más y la verdad tarde o temprano saldrá a la luz", advirtió el líder de ultraderecha.

A este cuestionamiento se sumó el diputado Andrés Célis (RN), quien arremetió contra el Mandatario y lo acusó de "proteger a Monsalve en vez de actuar con decisión ante graves denuncia de abuso sexual".

Mientras que, en una línea similar, su par Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, planteó que "con esto se confirma que el Presidente Boric tuvo a cargo de la seguridad de todos los chilenos a un sujeto que estaba denunciado de violación".

"Chile necesita mejores explicaciones"

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, señaló que, aunque es clave recordar que "el culpable y el victimario hasta acá es el exsubsecretario Monsalve, acusado de abuso sexual y violación", las palabras de Boric ante la justicia provocan que "el pueblo de Chile requiera respuestas mucho más precisas".

"¿Por qué si el Presidente conoció con antelación, el 15 de octubre, los hechos graves por los que se acusaba a Monsalve, y que había revisado además cámaras, lo mantuvo durante dos días con el poder total de subsecretario del Interior?", cuestionó el parlamentario.

En su opinión, estos días como autoridad le pudieron permitir "realizar acciones para encubrir estos hechos, algo que investigará la justicia".

"Pero Chile necesita mejores explicaciones. Cuando uno quiere defender a las mujeres, cuando uno quiere defender la no violencia, entonces siempre tiene que actuar de una manera coherente. Y en esto el Gobierno no fue coherente", aseveró Aedo.

Finalmente, recordó que "no solo hay que ayudar a los amigos, hay que ayudar también a las víctimas que no piensan como uno, que no fueron a la misma universidad que uno, que no militan en el mismo partido que uno, que no son parte del mismo ideario político que uno, y que no son a veces incluso de la misma condición social que uno".

"Ese es un aprendizaje que el Gobierno tiene que hacer rápido. El país necesita explicaciones de por qué se mantuvo a un exsubsecretario del Interior encargado de la seguridad durante dos días en su puesto, en lo que pudo tal vez usar ese poder para tratar de encubrir estos hechos que hoy están siendo investigados de manera profunda y acuciosa por la Fiscalía", cerró el militante DC.