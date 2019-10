Nueva denuncia por presunto abuso sexual contra Premio Nacional de Ciencias

Una segunda denunciante presentó querella por abuso sexual contra el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2004, Pedro Labarca, acción que se suma a una dada a conocer en septiembre pasado.

La denunciante de este nuevo caso, dado a conocer a través de La Tercera, fue identificada con las iniciales C.O., quien actualmente tiene 30 años y dice haber sufrido un abuso cuando tenía 10 años de edad por parte del fallecido científico.

C.O. conoció a Ileana Elordi -primera denunciante-, quien acusó que Labarca la había masturbado cuando tenía 9 años, además de hacerla dormir con él en reiteradas ocasiones.

La segunda víctima relató que se fue a quedar a la casa de Labarca en Peñalolén, para dormir con la hija del académico. Se encontraba jugando en un computador donde el científico se sentó detrás de ella y "empezó a hacerme tocaciones durante largo rato", dijo.

"Hasta hace un mes nunca quise llevar adelante acciones legales. Siempre tuve miedo de que no me creyeran y lo sigo teniendo. A eso se le sumaba el hecho de que el crimen ya estaba prescrito y él era un científico reconocido", sostuvo.

C.O. comentó que en 2017 comenzó a tener problemas en el ámbito sexual con su pareja con sentimientos de temor y asco lo que, a su juicio, derivan del abuso que vivió.

"Me hizo empezar a revivir el trauma, a darme cuenta de que no estaba bien lo que me había sucedido y que, aún si no me hubiese violado, el hecho de que me hubiese tocado a tan temprana edad había marcado para siempre mi sexualidad y la manera en la que me relacionaba con mi propio cuerpo", agregó.

Nueva querella

Este martes se ingresó ante el Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago una querella que, aunque no esté Labarca para enfrentar la situación, busca que se conozca el caso y se reagrupen las denuncias.

Ambas víctimas fueron amparadas por la Fundación para la Confianza, encargada de tomar las denuncias de abuso sexual infantil, que cuenta en su equipo con el abogado Juan Pablo Hermosilla.