Ramírez y caso Macaya: Si creen que la UDI está invalidada moralmente, no nos pidan acuerdos

El diputado Guillermo Ramírez, presidente provisorio de la Unión Demócrata Independiente (UDI), rechazó este domingo las críticas al partido a raíz del caso Macaya, afirmando que se trata de "un asunto familiar y no político ni institucional".

El parlamentario asumió el martes el liderazgo de la colectividad tras la renuncia de Javier Macaya, que dimitió presionado por defender públicamente a su padre, Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual infantil.

"Estamos en un país en el que es muy raro que alguien asuma una responsabilidad política, y el senador Macaya asumió un error y dio un paso al costado", afirmó Ramírez en una entrevista con "Mesa Central" de Canal 13.

El timonel provisorio criticó los cuestionamientos que han surgido contra la UDI a raíz del caso, indicando que "el que está involucrado es el padre del senador, y no es algo que tuviese relevancia política para decir que la UDI tiene algo que ver con la causa o el caso".

A juicio del diputado, "ha habido un intento, que me parece poco democrático, de tratar de invalidar un partido; de denostarlo y marginarlo; de decir que no somos moralmente válidos por el hecho del caso Macaya".

En esta línea, aseguró que la UDI es "un partido que tiene altos estándares: hemos respetado siempre las sentencias judiciales, no andamos diciendo, como otros partidos, que los jueces tienen motivaciones políticas, que hay persecución política. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la institucionalidad de la ley".

"No vamos a aceptar esta invalidación que se nos hace por un caso que es un asunto familiar y no político ni institucional, que no tiene ningún tipo de vínculo con la UDI", advirtió Ramírez, antes de agregar que "mientras persista esta lógica muy propia de una izquierda extrema que invalida a sus adversarios; mientras el Gobierno siga en esa lógica con la UDI, no habrá acuerdo posible en nada con el Gobierno".

"Si ellos creen que estamos invalidados moralmente para actuar en política, entonces no nos vengan a pedir a nosotros que lleguemos a acuerdos", remató.