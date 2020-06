Desbaratan empresa clandestina que fabricaba y falsificaba whisky en Melipilla

Cuatro personas fueron detenidas tras detectase una empresa clandestina que fabricaba y falsificaba whisky de distintas marcas en Melipilla.

Esto luego que personal de la Tenencia de Carreteras de Melipilla hizo un control a un vehículo en el que se trasladaban dos personas con 177 botellas de whisky, quienes fueron detenidos al no poder comprobar la procedencia del licor.

Posteriormente, con ayuda de la SIP de la Vigésimo Tercera Comisaría de Talagante, se llegó hasta un domicilio en la calle Teniente Merino de Melipilla, donde se encontraron con una embotelladora ilegal, deteniéndose a otras dos personas.

La mayor Estrella Sotelo, de la Quincuagésimo Séptima Comisaría Motorizada, detalló que "no podían demostrar su procedencia por no tener una factura o una guía de despacho. Se efectuó una revisión del vehículo, verificando que había determinadas características de estas botellas que no las hacían propias de la marca".

Indicó que se les detuvo por incumplir el Artículo 318 del Código Penal porque salieron de la Región de Coquimbo "sin portar un permiso sanitario y, además, porque presumiblemente estas botellas iban a ser comercializadas, con el consiguiente riesgo para la salud pública".

"Posteriormente, y con autorización de la Fiscalía de Talagante, se concurre al domicilio, encontrando en el lugar un taller artesanal de elaboración clandestina de bebidas alcohólicas, donde se detuvo a otros dos sujetos", añadió.

Estas dos últimas personas serán formalizadas por infracción a la propiedad industrial y, además, se incautaron 100 litros de alcohol en bidones y 300 botellas de whisky para rellenar, junto con elementos para embotellar y falsificar las marcas.