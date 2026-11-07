Detienen a dos hermanos acusados de apuñalar a un hombre en San Bernardo

Dos hermanos con antecedentes policiales fueron detenidos por Carabineros tras apuñalar a un hombre y dejarlo en riesgo vital en medio de una presunta riña en la comuna de San Bernardo.

Los hechos ocurrieron en la calle Manuel de Solís, donde los imputados -de 28 y 31 años- propinaron una serie de heridas cortopunzantes a la víctima, también de 31.

Posteriormente, el afectado fue trasladado al Hospital El Pino, donde se mantiene en condición crítica.

La Fiscalía y el OS9 de Carabineros desarrollaron diligencias para encontrar a los atacantes, que fueron identificados mientras salían de y entraban a un inmueble ubicado en calle Carlos Condell, según captaron cámaras de seguridad.

Supuestamente, los sujetos llegaron a la vivienda luego de atacar a la víctima, por lo que, tras una orden de entrada y registro, Carabineros los detuvo en flagrancia e incautó el arma involucrada y prendas que daban cuenta del delito.

Los hermanos "serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo esta jornada como autores de homicidio en grado de desarrollo frustrado", dijo el persecutor de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Felipe Chandía.