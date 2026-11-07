Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: País | Policial

Detienen a dos hermanos acusados de apuñalar a un hombre en San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos -de 28 y 31 años, con antecedentes policiales- perpetraron el ataque en la calle Manuel de Solís en medio de una presunta riña.

El afectado se encuentra internado en el Hospital El Pino.

Detienen a dos hermanos acusados de apuñalar a un hombre en San Bernardo
 ATON (archivo)

Los imputados seránm puestos a disposición de la Justicia esta jornada por el delito de homicidio frustrado.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos hermanos con antecedentes policiales fueron detenidos por Carabineros tras apuñalar a un hombre y dejarlo en riesgo vital en medio de una presunta riña en la comuna de San Bernardo. 

Los hechos ocurrieron en la calle Manuel de Solís, donde los imputados -de 28 y 31 años- propinaron una serie de heridas cortopunzantes a la víctima, también de 31.

Posteriormente, el afectado fue trasladado al Hospital El Pino, donde se mantiene en condición crítica. 

La Fiscalía y el OS9 de Carabineros desarrollaron diligencias para encontrar a los atacantes, que fueron identificados mientras salían de y entraban a un inmueble ubicado en calle Carlos Condell, según captaron cámaras de seguridad.

Supuestamente, los sujetos llegaron a la vivienda luego de atacar a la víctima, por lo que, tras una orden de entrada y registro, Carabineros los detuvo en flagrancia e incautó el arma involucrada y prendas que daban cuenta del delito. 

Los hermanos "serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo esta jornada como autores de homicidio en grado de desarrollo frustrado", dijo el persecutor de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, Felipe Chandía. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada