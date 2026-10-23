Dos baleados en ataques registrados en Puente Alto y San Joaquín

Dos ataques con armas de fuego registrados en las últimas horas movilizaron a los equipos policiales y de emergencia en la Región Metropolitana.

Las indagatorias de ambos hechos quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

El primero de los sucesos ocurrió en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

Un hombre que se encontraba en una plaza situada en calle Pedro Lira fue abordado por un sujeto desconocido que le disparó en la ingle, según informó el fiscal ECOH Ernesto Navarro.

La víctima fue trasladada en primera instancia al Centro de Salud Familiar (Cesfam) Karol Wojtyla y posteriormente derivada en estado grave, pero fuera de riesgo vital, al Hospital Dr. Sótero del Río.

En paralelo, un segundo hecho de violencia armada se registró en la calle San Gregorio, en la comuna de San Joaquín.

En el lugar, un hombre fue hallado con un impacto balístico en la pierna izquierda, siendo auxiliado por personal de Bomberos y equipos de emergencia antes de su traslado a un centro asistencial.

Hasta el momento no se reportan detenidos por ninguno de los dos procedimientos.