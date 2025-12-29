Angol: Detienen a mujer acusada de tener un laboratorio clandestino de drogas

La Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a una mujer acusada de mantener un laboratorio clandestino de drogas al interior de su casa ubicada en la ciudad de Angol, Provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía.

Durante el operativo se incautaron alrededor de 7.000 mil dosis de clorhidrato de cocaína, avaluadas en 36 millones de pesos.

Tras su detención, la sospechosa fue puesta a disposición de los tribunales de Justicia en la región.