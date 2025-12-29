Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Drogas

Angol: Detienen a mujer acusada de tener un laboratorio clandestino de drogas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a una mujer acusada de mantener un laboratorio clandestino de drogas al interior de su casa ubicada en la ciudad de Angol, Provincia de Malleco, en la Región de La Araucanía.

Durante el operativo se incautaron alrededor de 7.000 mil dosis de clorhidrato de cocaína, avaluadas en 36 millones de pesos.

Tras su detención, la sospechosa fue puesta a disposición de los tribunales de Justicia en la región.

Imagen foto_00000001

Síguenos en Google News
Las + leídas