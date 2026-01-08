Antofagasta: Cayó banda trasnacional con mil millones en marihuana

El OS7 de Carabineros incautó, en un operativo antinarcóticos realizado en rutas interiores de la Región de Antofagasta, cerca de una tonelada de marihuana, equivalente a 1,8 millones de dosis, avaluadas en cerca de mil millones de pesos.

En el procedimiento se desbarató a una banda dedicada a la internación de grandes cargamentos de droga desde Bolivia y hubo tres detenidos: un chileno y dos colombianos.