Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Policial | Drogas

Antofagasta: Cayó banda trasnacional con mil millones en marihuana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Antofagasta: Cayó banda trasnacional con mil millones en marihuana

El OS7 de Carabineros incautó, en un operativo antinarcóticos realizado en rutas interiores de la Región de Antofagasta, cerca de una tonelada de marihuana, equivalente a 1,8 millones de dosis, avaluadas en cerca de mil millones de pesos.

En el procedimiento se desbarató a una banda dedicada a la internación de grandes cargamentos de droga desde Bolivia y hubo tres detenidos: un chileno y dos colombianos.

Síguenos en Google News
Las + leídas