Aparente transacción de droga en La Pintana terminó en secuestro y baleo

Un hombre de 44 años fue baleado en las piernas tras ser retenido contra su voluntad en el sector de la Villa La Orquesta, en la comuna de La Pintana.

Según los antecedentes preliminares, la víctima aparentemente concurrió al lugar para comprar drogas cuando fue capturada por los presuntos vendedores.

Los agresores lo obligaron a subir a un vehículo, lo trasladaron hasta la Avenida La Serena y, tras hacer que descendiera del automóvil, le dispararon.

El afectado fue derivado a un centro de salud fuera de riesgo vital, mientras que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) asumieron las indagatorias para esclarecer la dinámica del ataque.