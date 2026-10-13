Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago10.1°
Humedad96%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Drogas

Aparente transacción de droga en La Pintana terminó en secuestro y baleo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Presunto comprador recibió disparos en las piernas.

Aparente transacción de droga en La Pintana terminó en secuestro y baleo
 Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía RM
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 44 años fue baleado en las piernas tras ser retenido contra su voluntad en el sector de la Villa La Orquesta, en la comuna de La Pintana.

Según los antecedentes preliminares, la víctima aparentemente concurrió al lugar para comprar drogas cuando fue capturada por los presuntos vendedores.

Los agresores lo obligaron a subir a un vehículo, lo trasladaron hasta la Avenida La Serena y, tras hacer que descendiera del automóvil, le dispararon.

El afectado fue derivado a un centro de salud fuera de riesgo vital, mientras que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) asumieron las indagatorias para esclarecer la dinámica del ataque.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada