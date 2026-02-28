Caen líderes de laboratorio clandestino "Castillo de la Droga" en Pedro Aguirre Cerda
La PDI incautó más de seis kilos de diversas drogas tras allanar el recinto, ubicado en la población Lo Valledor Sur.
Siete personas fueron detenidas durante el operativo: cuatro de ellas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por tráfico de drogas.
El "Castillo de la Droga", apodado así por la particular arquitectura de sus pilares de entrada, contaba con un sofisticado sistema de cámaras de seguridad.