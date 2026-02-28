Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

Caen líderes de laboratorio clandestino "Castillo de la Droga" en Pedro Aguirre Cerda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La PDI incautó más de seis kilos de diversas drogas tras allanar el recinto, ubicado en la población Lo Valledor Sur.

Siete personas fueron detenidas durante el operativo: cuatro de ellas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizadas por tráfico de drogas.

Caen líderes de laboratorio clandestino
 ATON

El "Castillo de la Droga", apodado así por la particular arquitectura de sus pilares de entrada, contaba con un sofisticado sistema de cámaras de seguridad.

La PDI detuvo a siete personas acusadas de narcotráfico tras desarticular un laboratorio clandestino conocido como el "Castillo de la Droga" en la población Lo Valledor Sur, en la capitalina comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El recinto, apodado así por la particular arquitectura de sus pilares de entrada, contaba con un sofisticado sistema de cámaras de seguridad para vigilar los movimientos policiales y del sector. Durante el operativo, también se incautaron más de seis kilos de diversas drogas.

El persecutor Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur, informó que el operativo se desarrolló "en el marco de una investigación desarrollada junto a la Brigada de Investigación Criminal José María Caro de la PDI".

Explicó que la organización "operaba como clan familiar: reclutaba tanto a extranjeros como a adolescentes para traficar, donde dos adolescentes detenidos quedaron privados de libertad con internación provisoria y un tercero con arresto domiciliario total y arraigo nacional".

El fiscal agregó que cuatro de los detenidos fueron "formalizados por el delito de tráfico de drogas" y quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva

