Carabineros detectó 92 kilos de hoja de coca en bus interprovincial en Lampa

Carabineros detectó 92 kilos de hoja de coca al interior de un bus de pasajeros en Lampa, logrando la detención de una mujer de nacionalidad boliviana de 24 años.

Según explicó Carabineros, "se fiscalizó un bus de la empresa Pluss Chile, proveniente de la ciudad de Antofagasta con destino a Santiago. Durante el control el ejemplar canino Ram realizó un circuito de búsqueda al interior del bus y posteriormente en el maletero, efectuando una marcación positiva en bolsos".

"Tras verificar los tickets de equipaje y localizar a la propietaria del asiento 26 del segundo nivel del bus se procedió a la revisión de los bolsos, estableciendo que mantenían ocho paquetes de hoja de coca, con un peso bruto total de 91 kilos 900 gramos", detallaron.