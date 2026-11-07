Atentado en Polonia deja al menos seis muertos y hallan otros tres cuerpos en casa del sospechoso

Al menos seis personas murieron y otras 16 resultaron heridas este sábado en un ataque armado en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, donde un hombre irrumpió con un automóvil y comenzó a disparar indiscriminadamente contra los transeúntes.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00 hora local, cuando un ciudadano polaco de 24 años, vestido con indumentaria militar y armado con un fusil semiautomático, ingresó a la turística plaza del Mercado de Cracovia y abrió fuego contra las personas que se encontraban en las inmediaciones de la iglesia de Santa María.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó lo ocurrido como un "atentado" y se trasladó hasta la ciudad junto al ministro del Interior, Marcin Kierwiński, para conocer los antecedentes de la investigación.

Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. Según la Policía, entre los fallecidos identificados figuran tres mujeres polacas y un ciudadano británico.

En tanto, entre los heridos hay dos agentes policiales y cinco ciudadanos extranjeros, además del presunto atacante. El Ministerio de Exteriores de Portugal confirmó que una ciudadana de ese país se encuentra entre los lesionados.

Uno de los policías recibió un disparo, aunque permanece fuera de peligro, mientras que el segundo sufrió tres heridas de bala y se encuentra en estado de extrema gravedad, según el ministro del Interior.

Hallan tres cuerpos en vivienda del detenido.

En medio de las diligencias, las autoridades encontraron los cuerpos de otras tres personas en la vivienda del presunto autor del ataque, ubicada en Ostrowiec Świętokrzyski, en la provincia polaca de Santa Cruz.

La Policía confirmó a través de la red social X que en el domicilio fueron hallados dos mujeres y un hombre, mientras que el primer ministro Tusk indicó que se trataría de "probablemente familiares directos del agresor".

El hallazgo se produjo durante los registros realizados en la vivienda del detenido, como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias y motivaciones del ataque.

Por su parte, el ministro Kierwiński señaló que las primeras indagatorias apuntan a que el sospechoso actuó solo y mantenía posiciones radicales. "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo.

La huida y detención del atacante

Tras disparar contra la multitud, el hombre escapó a gran velocidad en su vehículo, un Subaru de color oscuro, mientras era perseguido por la Policía.

La fuga terminó cuando colisionó con otro automóvil y protagonizó un intercambio de disparos con los agentes, quienes lograron reducirlo y detenerlo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital.

Una testigo identificada como Magda Rutkowski relató a la agencia EFE que se encontraba paseando por la plaza junto a una amiga cuando escuchó disparos y observó que las personas comenzaban a correr.

"Cuando la gente empezó a correr, nos metimos de prisa en una cafetería y nos metimos debajo de una mesa y uno de los clientes del local salió a la puerta a llamar a más gente para que se refugiara allí", recordó.



El sospechoso fue detenido tras chocar con otro vehículo durante su huida y protagonizar un intercambio de disparos con la Policía. Foto: EFE.

Según la Policía, el detenido poseía licencia legal de armas y no registraba antecedentes policiales. Además del fusil semiautomático AR-15 utilizado en el ataque, en su automóvil se encontró abundante munición, otras armas y equipamiento militar.

La portavoz policial de Cracovia, Katarzyna Cisło, detalló que el sospechoso llevaba ropa táctica, casco, pasamontañas, chaleco antibalas y una cámara para registrar sus acciones.

El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, aclaró que el hombre "jamás ha tenido relación con el Ejército polaco".

Ante la gravedad de los hechos, Tusk anunció que el domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional y aseguró que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía harán todo lo posible por esclarecer las motivaciones del ataque.

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su preocupación y solicitó una investigación completa de lo ocurrido.