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Tópicos: País | Policial | Drogas

Decomisan 68 toneladas de carga impregnada con droga en Arica

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Se trata de maderas de tajibo y caucho que saldrían hacia México y Europa, y que habían sido rociadas con cocaína y ketamina.

Decomisan 68 toneladas de carga impregnada con droga en Arica
 Fiscalía de Arica y Parinacota (X)

Análisis previos de la Fiscalía detectaron un riesgo de trasladar los contenedores interceptados.

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Un trabajo interagencial entre el Ministerio Público, la Armada, Carabineros, la PDI y el Instituto de Salud Pública permitió detectar 68 toneladas de carga impregnada con droga en el Puerto de Arica este martes.

El operativo comenzó con la interceptación de dos contenedores con destino a México y Europa, respectivamente, los cuales contenían maderas de tajibo y caucho.

Al ser analizados por las distintas instituciones, se logró establecer que 24 toneladas y media ocultaban cocaína y ketamina, mientras que las 44 toneladas restantes estaban impregnadas de ketamina.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó de qué modo identificaron la droga: "Empezamos un trabajo para determinar cuál era el riesgo de ciertas cargas, y fue así como el año pasado seleccionamos dos contenedores para probar la metodología, y uno de estos dio positivo y el otro negativo. O sea, tuvimos certeza de un 50%, que es altísima. Luego, utilizando esa misma metodología hemos seguido trabajando hacia adelante".

"Esto no es al azar. No es que cualquier contenedor que venga es revisado bajo esta lógica, sino que el trabajo es anterior, porque ninguno de los contenedores que se ha revisado ha sido por mera arbitrariedad, sino que porque nuestros análisis alertan un riesgo", planteó el persecutor.

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