Tópicos: País | Policial | Drogas

Detenido sujeto que conducía sin documentos: Tenía drogas y armas al interior de su vehículo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los hechos ocurrieron en Calera de Tango, donde el individuo expelió un fuerte olor a marihuana tras increpar a Carabineros, que inicialmente le cursaron una infracción.

Tras una revisión exhaustiva, los uniformados encontraron, además, pasta base de cocaína y dos armamentos con munición.

 Archivo

Se espera que el aprehendido pase a control de detención esta jornada.

Un sujeto que fue fiscalizado por Carabineros por conducir sin licencia ni documentos vehiculares quedó finalmente detenido por hallarse, dentro de su automóvil, marihuana, pasta base de cocaína y armas de fuego.

Los hechos ocurrieron en la comuna capitalina de Calera de Tango, donde Carabineros acudieron a la esquina del pasaje Atardecer con Lucero del Alba tras recibir una denuncia por disturbios desde la Municipalidad. 

Allí, los uniformados encontraron al conductor a bordo de un Kia Cerato y, al cursarle la infracción por no tener sus documentos, éste descendió del móvil y los increpó, expeliendo un fuerte olor a marihuana. 

Por esta razón, "Carabineros realizó una exhaustiva revisión del vehículo y logró incautar pasta base de cocaína, marihuana prensada y, a su vez, dos armas de fuego, las cuales se encontraban con su respectiva munición", dijo el capitán Francisco Ibarra, oficial de ronda de la Prefectura Maipo. 

"Posteriormente, se determinó que este armamento de fuego se encuentra inscrito y no con encargo vigente", agregó. 

Se espera que el aprehendido pase a control de detención esta jornada. 

