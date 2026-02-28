Síguenos:
Deportes | Mundial 2026

Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026 tras escalada de conflicto con Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de la federación de fútbol de ese país se refirió a la situación.

Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026 tras escalada de conflicto con Estados Unidos


Irán puso en duda su participación en el Mundial 2026 tras escalada de conflicto con Estados Unidos. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Fútbol del país de medio oriente, Mehdi Taj.

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", puntualizó.

Los tres partidos que debe jugar Irán en el Mundial 2026 serán en Estados Unidos: El primero ante Nueva Zelanda el 15 de junio, el segundo ante Bélgica el 21 del mismo mes (ambos en Los Ángeles), y el tercero ante Egipto el 26 en Seattle.

Además, existe una posibilidad: Si ambas selecciones terminan segundas en sus respectivos grupos, Irán se enfrentará a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

