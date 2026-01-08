Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.7°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Drogas

Incautan 320 millones en marihuana a una banda que operaba con delivery

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El operativo -realizado por el OS7 en La Araucanía y Los Ríos- permitió decomisar más de 32 kilos de droga, junto con armas, municiones y dinero en efectivo.

Seis personas fueron detenidas en el procedimiento, dos de las cuales intentaron huir en auto y obligaron a una persecución.

Incautan 320 millones en marihuana a una banda que operaba con delivery

Carabineros allanó domicilios en Padre Las Casas y Valdivia, y la incautación incluyó una escopeta y un revólver.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Personal del Departamento Drogas (O.S. 7). de Carabineros dio término a una investigación de tres meses que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, logrando la detención de seis personas y la incautación de más de 32 kilos de marihuana en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia anónima realizada al fono Drogas 135. A partir de ese antecedente, Carabineros desarrolló un trabajo investigativo que culminó con allanamientos simultáneos en domicilios de las comunas de Padre Las Casas y Valdivia.

En el procedimiento se incautaron 32 kilos 655 gramos de marihuana elaborada, equivalentes a 130 mil 620 dosis, con un avalúo de más de 320 millones de pesos. Además, se decomisaron una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 32, ambos con sus números de serie borrados, municiones de diverso calibre, dinero en efectivo y otras especies asociadas al delito.

De los detenidos, cinco registran antecedentes por hechos violentos, y uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de microtráfico de drogas, emanada del Juzgado de Garantía de Victoria.

Modus operandi y detención de la banda

Según se informó, la organización se trasladaba hasta la Región Metropolitana para adquirir la droga, que posteriormente trasladada a las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Parte de los imputados se encargaba del acopio y dosificación de la sustancia, mientras que otros realizaban la venta mediante el sistema de delivery, coordinándose a través de redes sociales en distintos puntos de Temuco y Padre Las Casas.

Durante las diligencias, funcionarios del OS7 realizaron seguimientos que se extendieron hasta la Región de Los Ríos, logrando comprobar el delito y concretar las detenciones. En ese contexto, dos de los imputados intentaron huir en un vehículo, siendo perseguidos por Carabineros en Padre Las Casas y finalmente detenidos en el sector del cruce La Virgen.

Los imputados fueron formalizados este miércoles por los delitos de tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas, quedando cinco de ellos en prisión preventiva.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada