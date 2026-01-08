Incautan 320 millones en marihuana a una banda que operaba con delivery

Personal del Departamento Drogas (O.S. 7). de Carabineros dio término a una investigación de tres meses que permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, logrando la detención de seis personas y la incautación de más de 32 kilos de marihuana en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia anónima realizada al fono Drogas 135. A partir de ese antecedente, Carabineros desarrolló un trabajo investigativo que culminó con allanamientos simultáneos en domicilios de las comunas de Padre Las Casas y Valdivia.

En el procedimiento se incautaron 32 kilos 655 gramos de marihuana elaborada, equivalentes a 130 mil 620 dosis, con un avalúo de más de 320 millones de pesos. Además, se decomisaron una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 32, ambos con sus números de serie borrados, municiones de diverso calibre, dinero en efectivo y otras especies asociadas al delito.

De los detenidos, cinco registran antecedentes por hechos violentos, y uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de microtráfico de drogas, emanada del Juzgado de Garantía de Victoria.

Modus operandi y detención de la banda

Según se informó, la organización se trasladaba hasta la Región Metropolitana para adquirir la droga, que posteriormente trasladada a las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Parte de los imputados se encargaba del acopio y dosificación de la sustancia, mientras que otros realizaban la venta mediante el sistema de delivery, coordinándose a través de redes sociales en distintos puntos de Temuco y Padre Las Casas.

Durante las diligencias, funcionarios del OS7 realizaron seguimientos que se extendieron hasta la Región de Los Ríos, logrando comprobar el delito y concretar las detenciones. En ese contexto, dos de los imputados intentaron huir en un vehículo, siendo perseguidos por Carabineros en Padre Las Casas y finalmente detenidos en el sector del cruce La Virgen.

Los imputados fueron formalizados este miércoles por los delitos de tráfico ilícito de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas, quedando cinco de ellos en prisión preventiva.