Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.8°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial | Drogas

Iquique: Pareja fue detenida con 45 kilos de droga en su poder

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Iquique ordenó la prisión preventiva de una pareja que fue detenida con aproximadamente 45 kilos de droga en su poder.

Ambos imputados -de nacionalidad chilena- fueron detenidos en un servicentro con dos kilos de marihuana, y allanamientos posteriores descubrieron otros 43 kilos de estupefacientes.

El trabajo desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI logró identificar los domicilios en Iquique y Alto Hospicio donde se almacenaba la droga, que era ingresada a Chile desde Bolivia por pasos no habilitados.

Síguenos en Google News
Las + leídas