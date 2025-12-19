Iquique: Pareja fue detenida con 45 kilos de droga en su poder

El Juzgado de Garantía de Iquique ordenó la prisión preventiva de una pareja que fue detenida con aproximadamente 45 kilos de droga en su poder.

Ambos imputados -de nacionalidad chilena- fueron detenidos en un servicentro con dos kilos de marihuana, y allanamientos posteriores descubrieron otros 43 kilos de estupefacientes.

El trabajo desarrollado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI logró identificar los domicilios en Iquique y Alto Hospicio donde se almacenaba la droga, que era ingresada a Chile desde Bolivia por pasos no habilitados.