Lo Barnechea: Cámaras municipales permitieron capturar a traficante y decomisar su arsenal

En un operativo conjunto con el sistema de vigilancia municipal de Lo Barnechea, funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de un joven de 22 años, chileno, dedicado al tráfico de drogas.

La captura fue posible gracias al seguimiento a través de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar las transacciones y el posterior rastro del sospechoso hasta su domicilio.

"La detención se realizó en la comuna de Lo Barnechea en conjunto con un trabajo con la Municipalidad de Lo Barnechea, específicamente con las cámaras de seguridad, y posteriormente se realizó la irrupción de su inmueble, en la comuna de Puente Alto, donde se logró la incautación de armas de fuego y también armas tipo Airsoft, específicamente un fusil de asalto", detalló el subinspector Nicolás López, de la Bicrim Lo Barnechea.

Además del armamento, los detectives incautaron una variedad de sustancias ilícitas, destacando Cannabis sativa y ketamina; esta última, avaluada en aproximadamente dos millones de pesos.

El decomiso también incluyó dinero en efectivo y un vehículo.