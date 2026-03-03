Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Drogas

Operativo en Peñalolén termina con demolición de casa narco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La acción fue encabezada por el alcalde de la comuna y contó con coordinación de la delegación presidencial y personal policial debido al riesgo en la zona.

Operativo en Peñalolén termina con demolición de casa narco
 Municipalidad de Peñalolen

La intervención incluyó el despeje del entorno y retiro de vehículos abandonados.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabezó este martes la demolición total de una propiedad sindicada como el epicentro del narcotráfico en el sector Villa Galvarino, en Avenida Departamental.

Debido a la peligrosidad del sector, el procedimiento incluyó un despliegue de seguridad coordinado con la Delegación Presidencial y personal de Carabineros. Además de la demolición, se procedió al retiro de vehículos abandonados que rodeaban el domicilio.

El alcalde fue tajante al respecto: "Lo que estamos demoliendo era un verdadero 'mall de la droga'. Un inmueble que operaba como centro de distribución en un espacio absolutamente tomado, con disparos permanentes y venta de droga".

"No vamos a permitir que el narcotráfico tenga vitrinas ni puntos de operación en nuestros barrios", sentenció.

 

Imagen foto_00000013
"Lo que estamos demoliendo era un verdadero 'mall de la droga'", enfatizó el alcalde.

 

Recuperación del control territorial

Según las investigaciones, esta "casa narco" servía como principal abastecedora para personas en situación de calle que habitan rucos en el entorno inmediato, alimentando una red de microtráfico.

Durante la intervención, Concha enfatizó que este es solo el inicio de una ofensiva contra el control delictual: "Se acabó el control territorial de estos tipos en esta zona. Queremos restituir la seguridad, la paz, la tranquilidad del barrio. Vamos a identificar estas casas, vamos a intervenirlas y, si es necesario, las vamos a demoler".

Pese a que algunos habitantes del lugar intentaron negar las acusaciones al momento del desalojo, la municipalidad confirmó que la notificación se realizó hace un mes, cumpliendo con todos los protocolos legales para la demolición de la estructura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada