Operativo en Peñalolén termina con demolición de casa narco

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, encabezó este martes la demolición total de una propiedad sindicada como el epicentro del narcotráfico en el sector Villa Galvarino, en Avenida Departamental.

Debido a la peligrosidad del sector, el procedimiento incluyó un despliegue de seguridad coordinado con la Delegación Presidencial y personal de Carabineros. Además de la demolición, se procedió al retiro de vehículos abandonados que rodeaban el domicilio.

El alcalde fue tajante al respecto: "Lo que estamos demoliendo era un verdadero 'mall de la droga'. Un inmueble que operaba como centro de distribución en un espacio absolutamente tomado, con disparos permanentes y venta de droga".

"No vamos a permitir que el narcotráfico tenga vitrinas ni puntos de operación en nuestros barrios", sentenció.

Recuperación del control territorial

Según las investigaciones, esta "casa narco" servía como principal abastecedora para personas en situación de calle que habitan rucos en el entorno inmediato, alimentando una red de microtráfico.

Durante la intervención, Concha enfatizó que este es solo el inicio de una ofensiva contra el control delictual: "Se acabó el control territorial de estos tipos en esta zona. Queremos restituir la seguridad, la paz, la tranquilidad del barrio. Vamos a identificar estas casas, vamos a intervenirlas y, si es necesario, las vamos a demoler".

Pese a que algunos habitantes del lugar intentaron negar las acusaciones al momento del desalojo, la municipalidad confirmó que la notificación se realizó hace un mes, cumpliendo con todos los protocolos legales para la demolición de la estructura.