Operativos antidrogas de Carabineros en Santiago dejan al menos seis detenidos

Personal del OS-7 y del GOPE de Carabineros desarrolla operativos antidrogas de manera simultánea en la comuna de Santiago, que han dejado al menos seis detenidos.

Los procedimientos se efectúan en tres domicilios ubicados en las calles Serrano, San Ignacio y Manuel Antonio Tocornal, donde se han incautado 70 kilos de ketamina y se han encontrado cerca de 20 millones de pesos.

Los operativos se encuentran actualmente en desarrollo, por lo que la incautación o el número de detenidos puede ser mayor.