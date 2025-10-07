Panamá incauta 42 paquetes de droga provenientes de Chile

La Policía Nacional (PN) de Panamá informó este martes la incautación de 42 paquetes de droga en un puerto del Pacífico panameño que, según un comunicado oficial, fueron hallados dentro de un contenedor proveniente de Chile con destino final Australia.

Aunque el tipo de droga y el peso total no fueron precisados, los paquetes suelen pesar alrededor de un kilo y la cocaína es la sustancia más traficada a través de los puertos panameños.

La nota oficial indica que las investigaciones continúan en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito en la región.

Panamá, considerado un país de tránsito de drogas producidas en sudamérica con destino a EE.UU. y Europa, decomisó cerca de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, según datos oficiales.

El informe más reciente de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), publicado a mediados de 2025, advirtió que los puertos panameños están altamente infiltrados por el narcotráfico, con operadores que introducen drogas en los contenedores de forma sistemática.