PDI detuvo a cuatro personas por narcotráfico y decomisó $220 millones en drogas
Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Tras concluir sus pesquisas e indagaciones, la Brigada de Investigaciones Criminales de la PDI detuvo a cuatro sujetos por venta y distribución de sustancias ilícitas.
Los aprehendidos -correspondientes a tres colombianos y un chileno- comercializaban marihuana y cocaína base y tenían en su poder más de 270 mil dosis de drogas; cantidad con un avalúo cercano a los 220 millones de pesos.