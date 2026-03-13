Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Drogas

PDI detuvo a cuatro personas por narcotráfico y decomisó $220 millones en drogas

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Tras concluir sus pesquisas e indagaciones, la Brigada de Investigaciones Criminales de la PDI detuvo a cuatro sujetos por venta y distribución de sustancias ilícitas.

Los aprehendidos -correspondientes a tres colombianos y un chileno- comercializaban marihuana y cocaína base y tenían en su poder más de 270 mil dosis de drogas; cantidad con un avalúo cercano a los 220 millones de pesos.

