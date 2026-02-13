Sorprendida en flagrancia, vendedora de droga intentó huir por los techos

Un operativo policial en la comuna de La Pintana culminó con dos personas aprehendidas y el decomiso de una importante cantidad de estupefacientes, luego de que uniformados detectaran un intercambio de sustancias en plena vía pública.

El hecho ocurrió en un pasaje cercano a Avenida Observatorio. Allí, efectivos que realizaban patrullajes preventivos sorprendieron una transacción entre una vendedora y un comprador.

Al notar la presencia policial, la sospechosa, una joven de 21 años, ingresó a un domicilio e intentó huir por la techumbre, maniobra que fue neutralizada por los funcionarios, que lograron su captura. También fue arrestado el comprador, un hombre de 40 años que cuenta con antecedentes penales.

El subteniente Maximiliano Arenas, oficial de ronda de Radio Patrullas, entregó detalles del procedimiento: "Se logran identificar una transacción, la cual originó un ingreso y registro a un domicilio. En el interior se encontraron 1.038 dosis, de igual forma un circuito de cámaras de seguridad y dinero en efectivo".

En el inmueble se incautaron 938 dosis de cocaína (más de 400 gramos), 101 dosis de marihuana (más de 100 gramos), 160 mil pesos en efectivo, cámaras de seguridad y un televisor.

Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.