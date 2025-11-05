Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Tarapacá
Tópicos: País | Policial | Drogas

Tarapacá: 12 gendarmes detenidos por tráfico de drogas intracarcelario

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según la Fiscalía, estos funcionarios y otros siete civiles conforman una banda que opera en penales de Iquique y Alto Hospicio.

Durante un operativo en tres recintos de la región, la PDI incautó drogas, más de 6 mil euros, vehículos y armas.

Tarapacá: 12 gendarmes detenidos por tráfico de drogas intracarcelario
 Hans Gotterbarm, Cooperativa

Está previsto que la Fiscalía solicite ampliar el plazo de detención de los 19 implicados, al menos, hasta el próximo lunes.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un amplio operativo en penales de la Región de Tarapacá culminó con 19 personas detenidas y entre ellas, 12 gendarmes, todos acusados por la Fiscalía de conformar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de estos recintos.

Casi en simultáneo, personal de la PDI y de Gendarmería se desplegó la mañana de este miércoles por el centro penitenciario de Alto Hospicio, en la Cárcel de Mujeres de Iquique, y en un centro de reclusión de menores de edad de la zona.

"Los elementos que se han levantado, y que son parte del proceso analítico que se desarrolla, son drogas, principalmente cannabis sativa; dinero en efectivo, entre ello más de 6 mil euros; vehículos y armas de fuego", detalló el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional de Crimen Organizado de la PDI.

El funcionario añadió que "no puedo aportar mayores antecedentes, producto del hermetismo para llegar a un buen término por parte del Ministerio Público".

Está previsto que durante la audiencia de formalización de cargos -que podría realizarse hoy-, la Fiscalía solicite ampliar el plazo de detención de los implicados, al menos, hasta el próximo lunes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada