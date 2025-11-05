Tarapacá: 12 gendarmes detenidos por tráfico de drogas intracarcelario

Un amplio operativo en penales de la Región de Tarapacá culminó con 19 personas detenidas y entre ellas, 12 gendarmes, todos acusados por la Fiscalía de conformar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de estos recintos.

Casi en simultáneo, personal de la PDI y de Gendarmería se desplegó la mañana de este miércoles por el centro penitenciario de Alto Hospicio, en la Cárcel de Mujeres de Iquique, y en un centro de reclusión de menores de edad de la zona.

"Los elementos que se han levantado, y que son parte del proceso analítico que se desarrolla, son drogas, principalmente cannabis sativa; dinero en efectivo, entre ello más de 6 mil euros; vehículos y armas de fuego", detalló el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional de Crimen Organizado de la PDI.

El funcionario añadió que "no puedo aportar mayores antecedentes, producto del hermetismo para llegar a un buen término por parte del Ministerio Público".

Está previsto que durante la audiencia de formalización de cargos -que podría realizarse hoy-, la Fiscalía solicite ampliar el plazo de detención de los implicados, al menos, hasta el próximo lunes.