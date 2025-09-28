Tres sujetos detenidos por porte ilegal de armas, municiones y droga en Quinta Normal

Dos hombres y una mujer fueron detenidos este domingo por porte ilegal de armas, municiones y estupefacientes, luego de una persecución que comenzó en Lo Prado y terminó en Quinta Normal.

Según información policial, personal de la 22ª Comisaría de Quinta Normal transitaba por Avenida San Pablo, en la comuna de Lo Prado, cuando se percató de un número indeterminado de sujetos que realizaban disparos.

Frente a la situación, uno de los funcionarios hizo uso de su arma de servicio en contra de uno de los sujetos, quien se dio a la fuga; mientras, que el resto del grupo se encontraba al interior de un vehículo y también huyó del lugar.

No obstante, la acción motivó un seguimiento controlado por distintas calles hasta concretar la aprehensión en Quinta Normal.

Al interior del vehículo se encontró una pistola calibre 22, con su respectivo cargador y dos cartuchos de municiones; una escopeta artesanal con dos cartuchos calibre 12; 35 frascos de jarabe Deucotos; ketamina y $1.384.120 en efectivo.

Los sujetos, todos de nacionalidad chilena, pasarán a control de detención este mismo domingo.

El Ministerio Público instruyó a Labocar, SIP y OS7 de Carabineros para indagar el hecho.