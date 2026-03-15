Sistema frontal en la zona centro-sur: más de 31 mil clientes sin luz y cierre de pasos fronterizos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene alerta amarilla en las regiones del Biobío y Los Ríos, además de alertas tempranas preventivas entre las regiones de O'Higgins y Aysén, debido a un sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

De acuerdo con el organismo, se mantiene un monitoreo permanente por precipitaciones intensas y fuertes vientos, que han provocado cortes de suministro eléctrico a más de 31 mil clientes, además de remociones en masa, aumento del caudal de ríos y cierre de caminos y pasos fronterizos.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas para el lunes en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

El evento meteorológico, en la Región del Bíobío, inició durante la madrugada y mantiene alerta amarilla, especialmente en la provincia de Arauco, donde se han registrado más de 90 milímetros de precipitaciones, mientras que en la comuna de Concepción alcanzan cerca de 120 milímetros de lluvias.

En cuanto a los efectos en el suministro eléctrico, el sistema frontal mantiene 31.324 clientes sin energía entre las regiones de O'Higgins y Aysén. Las mayores afectaciones se registran en el Maule, con 12.496 usuarios sin servicio, seguido por Biobío con 7.049 y Ñuble con 5.602 clientes.

En la Región de La Araucanía, reportó en Temuco, el desborde del canal Pillanlelbún. Además, se mantiene cerrado el paso fronterizo Pino Hachado, mientras que 4.176 personas permanecen sin suministro eléctrico.

En cuanto a las afectaciones regionales, en la Región del Biobío el evento meteorológico se inició durante la madrugada y mantiene alerta amarilla, especialmente en la provincia de Arauco, donde se registran más de 90 milímetros de precipitaciones, mientras que en la comuna de Concepción los acumulados alcanzan los 120 milímetros.

En la Región de Los Lagos se registran precipitaciones acumuladas entre 40 a 80 milímetros y vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se reportan cierres de rutas por remociones en masa en las comunas de Puerto Varas y Llanquihue, junto con inundaciones en sectores bajos de Ancud, producto de las lluvias y el aumento del nivel del mar.

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones, ante eventuales efectos derivados del sistema frontal.