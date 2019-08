El "abogado de los narcos" ofrece millonaria recompensa tras robo

A Víctor "Vito" Contreras le gusta ostentar su estilo de vida lujoso, lleno de viajes, oro, billetes y gustos suntuosos en Instagram. Contreras estudió Derecho y es conocido como el "abogado de los narcos" y también defendió al "profesor" Álex Smith.

El profesional fue víctima de la delincuencia y ofreció una millonaria recompensa para quienes lo ayuden a encontrar a los autores del hecho, según informó "Hola Chile", matinal de La Red.

"Me entraron a robar a la casa del Barrio inglés en Temuco. Robaron solo Rolexs, plata y joyas. Ofrezco 30 PALOS en efectivo al que me ayude a encontrar todas las cosas y me dé la ubicación de los finaos", era el mensaje de Contreras en redes.

En el robo sufrido en su domicilio en Temuco las pérdidas llegan según él a los 60 millones de pesos. Todo ocurrió cuando se encontraba de viaje en Aysén. El jurista contó cómo se dio cuenta del hecho.

"Hace unos tres días, la persona a la cual yo le dejé encargado de mi domicilio me llama y me indica 'Víctor, una de las puertas traseras está abierta'. Ingresó a la habitación principal y se percató de que los veladores han sido vaciados", declaró.

"La forma de cómo ocurrió el robo llama mucho la atención, dado que dejaron muchas cosas de valor. Lo único que se llevaron fue una caja con joyas y dinero en efectivo", agregó Contreras, quien busca recuperar artículos que "no hay en todo el país".