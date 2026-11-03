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Tópicos: País | Policial

En riesgo vital sujeto que recibió cuatro disparos en Conchalí

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fue trasladado al Hospital San José producto de la gravedad de sus heridas.

En riesgo vital sujeto que recibió cuatro disparos en Conchalí
 @ECOH_FiscaliaRM
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En riesgo vital se encuentra un hombre que recibió al menos cuatro impactos de bala en las afueras de su casa en la comuna de Conchalí.

La víctima es un hombre de 56 años, quien fue atacado con al menos 30 disparos por sujetos desconocidos, siendo impactado en dos oportunidades en el rostro.

El fiscal Felipe Sepúlveda detalló que se trata de "un homicidio frustrado respecto de una persona de sexo masculino, que fue baleado en la comuna de Conchalí, recibiendo aproximadamente cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y se encuentra en riesgo vital en este momento. Se han realizado diligencias tanto en el Hospital San José como en el sitio del suceso, tenemos que establecer las circunstancias del hecho, como también los eventuales partícipes del mismo".

Personal de la Fiscalía ECOH y la PDI investigan el hecho.

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