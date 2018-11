Encapuchados quemaron bus del Transantiago en protesta contra Chadwick

Un bus del Transantiago de la empresa Express fue quemado la noche de este martes en la intersección de Rancagua con Ramón Carnicer, en el sector del Parque Bustamante, en la comuna de Providencia, en medio de las protestas por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en Ercilla y que exigen la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Gerald Bravo, conductor de la máquina del recorrido 407, detalló que fueron aproximadamente 10 encapuchados los que lo obligaron a bajar del bus.

"Yo venía en la ruta 407 con un desvío programado, justo al llegar a la esquina de la intersección todos los manifestantes trancaron el tráfico. En ese momento se acercaron al bus, me quebraron un vidrio y me dijeron que bajara", relató el chofer.

El conductor declaró que "después de haber bajado, se acercaron unos 10 manifestantes al bus y ahí encendieron (el fuego). Me dijeron que tomara mis cosas, que no me preocupara, que no me iba a pasar nada y justo al bajar del bus se acercaron y lo quemaron".

"En ese momento, los pasajeros ya habían bajado del bus", precisó.

El hecho no dejó lesionados.

Transantiago, vía redes sociales, lamentó la quema de tres de sus buses en los últimos días en los distintos incidentes que han ocurrido en la capital.

En tanto, los incidentes registrados durante la noche en Villa Francia y Peñalolén -principalmente barricadas- dejaron tres personas detenidas.