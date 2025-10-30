Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Encontraron dinamita vencida en bóveda de la Bolsa de Santiago

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los explosivos estaban al interior de la bóveda de un hombre muerto hace 30 años.

Encontraron dinamita vencida en bóveda de la Bolsa de Santiago
 Captura de pantalla T13

El edificio fue evacuado y el perímetro se mantiene cerrado.

Un gran operativo ocurrió este jueves en el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, ubicada en pleno centro histórico de la capital, entre calles Moneda y Bandera.

Según publicó Emol, un cliente encontró en la bóveda de su hermano -fallecido hace más de 30 años- elementos explosivos y varias vainas de arma de fuego.

Al interior de esa bóveda, el hombre encontró un cartucho de dinamita que luego se corroboró que estaba vencido.

El coronel Claudio Pavez, de la prefectura Santiago Central, explicó que evacuaron de forma preventiva a al menos 40 personas, mientras que los explosivos fueron transportados al cuartel del Labocar.

