Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y bruma
Santiago13.7°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Estación Central: Hombre fue baleado en plena vía pública

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Recibió varios disparos desde un vehículo que se dio a la fuga.

Estación Central: Hombre fue baleado en plena vía pública
 @ECOH_FiscaliaRM
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre fue víctima de un intento de homicidio en la comuna de Estación Central, cuando se encontraba cubriendo su motocicleta en la vía pública durante la noche del lunes.

El hecho ocurrió en la calle Fresia, donde "en el momento que está cubriendo su motocicleta, pasa un vehículo color rojo y proceden a dispararle en varias oportunidades, huyendo este vehículo color rojo", detalló el fiscal Rodrigo Moya.

"En cuanto a la víctima, él pidió ayuda a personal municipal que se encontraba a pocas cuadras", agregó el persecutor. 

Los funcionaros muncipales lo asistieron en primera instancia y llamaron a una ambulancia, que lo trasladó de urgencia a la exPosta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El caso quedó a cargo del Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y del OS9 y Labocar de Carabineros, quienes se encuentran trabajando para dar con el paradero de los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada