Cae red que cometió estafas por 200 millones de dólares: está compuesta por ciudadanos chinos

Una banda compuesta por ciudadanos chinos, facción de la mafia desarticulada en Meiggs a fines de 2025, estafó a más de 400 ciudadanos estadounidenses por montos que alcanzan los 200 millones de dólares.

La investigación comenzó en mayo de 2025, luego de una alerta de parte del FBI a la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Tarapacá. El operativo finalizó con múltiples allanamientos en Alto Hospicio, Iquique y Santiago, los cuales dejaron 39 detenidos.

En el contexto de estos allanamientos y para evitar su detención, uno de los sospechosos saltó desde su departamento ubicado en un tercer piso, tras lo cual sufrió lesiones graves.

Ángel Valencia, fiscal nacional, se refirió al modo de operación:"Fueron víctimas de fraudes cometidos por vía informática, básicamente se les engañó, bajo la apariencia de que estaban efectuando inversiones".

El dinero de las víctimas llegaba a las cuentas de empresas que operaban en la Zona Franca de Iquique, en donde se lavaban los activos. Para esto, la organización creó más de 100 sociedades comerciales, algunas con actividades reales.

Entre los detenidos también se encuentran exejecutivos del Banco Santander, quienes permitieron a los sospechosos movimientos bancarios sin dar aviso a Fiscalía.