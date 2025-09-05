Síguenos:
Incautan más de 5.000 prendas Nike, Puma y Under Armour "pirateadas"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros allanó dos domicilios vinculados a la producción de ropa falsificada que era vendida en el barrio Meiggs.

La incautación incluyó maquinaria para la producción textil.

Carabineros de la Prefectura Central decomisó más de cinco mil prendas de vestir falsificadas de reconocidas marcas como Puma, Nike y Under Armour, en un operativo realizado en el sector de Bascuñán Guerrero, en pleno Santiago.

El procedimiento se originó tras una denuncia presentada por el representante legal de estas marcas. A partir de esa información, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) realizó fiscalizaciones en dos domicilios, donde se encontraron tanto las prendas falsificadas como la maquinaria utilizada para su producción.

Ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en la producción y comercialización de las prendas, que eran vendidas principalmente en los "toldos azules" del barrio Meiggs.

La mercancía incautada y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

